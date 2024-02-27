Байден: соглашение о прекращении огня в Газе может быть достигнуто в марте

«Мой советник по национальной безопасности (Джейк Салливан — ''Ъ'') сказал мне, что мы близки. Мы уже близко, это еще не сделано. И я надеюсь, что к следующему понедельнику у нас будет прекращение огня», — сказал Джо Байден в ответ на вопрос о результатах переговоров по прекращению огня (цитата по телеканалу CNN). Американский президент ответил на вопрос в ходе выступления в магазине мороженого в Нью-Йорке с комиком Сетом Мейерсом.