Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Байден: соглашение о прекращении огня в Газе может быть достигнуто в марте

Президент США Джо Байден сообщил, что соглашение между Израилем и «Хамасом» о прекращении огня в секторе Газа может быть достигнуто к 4 марта. Ранее издание Axios со ссылкой на источники сообщало о прогрессе в переговорах об освобождении 40 заложников боевиков «Хамаса» в обмен на шестинедельный режим прекращения огня и освобождение палестинских заключенных из тюрем Израиля.
Источник: Reuters

«Мой советник по национальной безопасности (Джейк Салливан — ''Ъ'') сказал мне, что мы близки. Мы уже близко, это еще не сделано. И я надеюсь, что к следующему понедельнику у нас будет прекращение огня», — сказал Джо Байден в ответ на вопрос о результатах переговоров по прекращению огня (цитата по телеканалу CNN). Американский президент ответил на вопрос в ходе выступления в магазине мороженого в Нью-Йорке с комиком Сетом Мейерсом.

В начале февраля в Париже представители Израиля и посредников — Египта, Катара и США — договорились о рамочном соглашении, которое включает несколько этапов, обмен палестинских заключенных на израильских заложников и длительное перемирие без обязательств окончания войны. Позднее Axios сообщил, что Израиль пошел на значительные уступки в проекте рамочного соглашения. По данным портала, об этом премьер—министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал Джо Байдену в телефонном разговоре.

Байден Джо