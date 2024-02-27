Сухопутные войска США подготовили доклад о ВС РФ и российской военной доктрине

280-страничный документ под названием «Русская тактика» описывает «тактику России для использования в армейской подготовке, профессиональном обучении и развитии лидеров». Авторы отметили, что доклад рассматривает военную доктрину РФ «с акцентом на сухопутные войска и тактические операции в наступлении, обороне и смежных областях» и «служит основой для понимания того, как действуют российские сухопутные войска в тактических операциях». Американские военные утверждают, что в нем фигурируют «российские тактические концепции, которые применяются на тренировках и учениях, в основном для крупномасштабных военных операций».