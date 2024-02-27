В Приморье набирают кандидатов в отряд «Тигр-правопорядок»: условия

«Работа отряда будет направлена на пресечение преступлений в крае. Сейчас идет наполнение штата, рассматриваем бойцов, которые вернулись с фронта. Условия достойные: заработная плата 70 тысяч рублей, удобный график работы — сутки через трое. Работникам будем выдавать форменную одежду», — рассказали в минГОЧС.
Вступить в отряд смогут граждане от 20 до 60 лет, которые находятся в хорошей физической форме. Необходимо владеть знаниями в таких сферах как безопасность, правила охраны и юридическая грамотность. Для кандидатов будут также организованы курсы по повышению квалификации.
Напомним, с инициативой о помощи в трудоустройстве участников СВО выступил губернатор Приморья Олег Кожемяко. Помимо оклада бойцы будут также получать ежемесячные доплаты.