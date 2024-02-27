«Сегодня не тот день, чтобы умереть»: 25 человек спас военнослужащий из Иркутска в зоне СВО

Когда все стихло, сержант, будучи раненым, добирался до позиций два километра, а когда дошел — потерял сознание. Очнулся в госпитале в Москве. Мужчина перенес пять операций и долгое лечение. Вместо кости в плече у него теперь титановая пластина. Сейчас он служит в иркутском военкомате, в августе получил звание лейтенанта.