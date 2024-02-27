«Сегодня не тот день, чтобы умереть»: 25 человек спас военнослужащий из Иркутска в зоне СВО

— Вокруг меня взрываются снаряды. Я лежу и думаю, как же мне везет! — рассказывает 26-летний сержант Николай Карпенко из Иркутска. Мужчина в одиночку спас 25 товарищей. Но сам оказался серьезно ранен. Об этом сообщает региональный исполком Народного фронта в Иркутской области.
20 мая в составе штурмового взвода на задании во время выстрела противотанковой ракеты сибиряк получил контузию, но не остановился, а продолжил идти до окопов противника. Начался обстрел. Николай прикрыл старшего стрелка, а сам получил осколочное ранение в плечо, при этом он целый час находился под обстрелом, забрасывая окопы гранатами, чтобы дать уйти сослуживцам.
— Наблюдатель в свой бинокль видит где я нахожусь, а минометчики попасть в меня не могут. Тогда я решил, что сегодня не тот день, чтобы умереть, — говорит военнослужащий.
Когда все стихло, сержант, будучи раненым, добирался до позиций два километра, а когда дошел — потерял сознание. Очнулся в госпитале в Москве. Мужчина перенес пять операций и долгое лечение. Вместо кости в плече у него теперь титановая пластина. Сейчас он служит в иркутском военкомате, в августе получил звание лейтенанта.