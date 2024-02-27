Жители Иркутской области направили 42 наказа Владимиру Путину

«Приятно видеть в очередной раз, что жители Иркутской области — это граждане с активной позицией, они участвуют в жизни как города, так и всей области, приходят с конкретными предложениями. Например, в части, касающейся обустройства придомовых территорий или установки спортивных сооружений во дворах. Взрослые заинтересованы в том, чтобы дети росли в хорошей физической форме, поэтому нужно больше спортивных сооружений. Мы продолжаем сбор наказов и затем передадим их в Центральный избирательный штаб Владимира Путина», — рассказала Юлия Домашевская.