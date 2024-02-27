Жители Иркутской области направили 42 наказа Владимиру Путину

Сопредседатель регионального избирательного штаба Юлия Домашевская рассказала, какие вопросы поднимают жители Приангарья в своих обращениях.
«Приятно видеть в очередной раз, что жители Иркутской области — это граждане с активной позицией, они участвуют в жизни как города, так и всей области, приходят с конкретными предложениями. Например, в части, касающейся обустройства придомовых территорий или установки спортивных сооружений во дворах. Взрослые заинтересованы в том, чтобы дети росли в хорошей физической форме, поэтому нужно больше спортивных сооружений. Мы продолжаем сбор наказов и затем передадим их в Центральный избирательный штаб Владимира Путина», — рассказала Юлия Домашевская.
Также она добавила, что в избирательном штабе Владимира Путина в Иркутской области регулярно проводят встречи с жителями и экспертами, а также круглые столы по наиболее актуальным вопросам развития региона. Результатом таких мероприятий становятся наказы Владимиру Путину, выработанные участниками встреч — общественными деятелями, представителями общественных организаций, ветеранских сообществ или студенческих отрядов.
Напомним, выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. В избирательной кампании участвуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков («Новые люди») выдвинуты политическими партиями, действующий глава государства Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец.