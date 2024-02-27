Владимиру Путину представили торговые марки Приморья на конкурсе брендов

Во время посещения форума «Сильные идеи для нового времени» президент России Владимир Путин осмотрел выставку участников конкурса растущих российских брендов «Знай наших» (12+). Глава государства ознакомился с продукцией 78 брендов-экспонентов из 27 регионов. В их числе производитель детских игрушек «Куби Дуби» из Приморского края, сообщает ИА PrimaMedia.
Конкурс растущих российских брендов, организованный Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ, проводится во второй раз в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» (12+). Выставка «Знай наших», которую показали президенту России, представляет собой квартиру, в каждой «комнате» которой экспонируется продукция перспективных отечественных брендов — участников конкурса.
При осмотре выставки российского лидера сопровождали глава АСИ Светлана Чупшева и директор специальных проектов АСИ, куратор конкурса Михаил Хомич. Среди участников выставки — российский бренд игрушек из натурального дерева «Куби Дуби». Свою продукцию бренд выпускает на предприятии, расположенной в Приморском крае, где трудятся более 100 человек..
На конкурс растущих российских брендов в этом году заявилось свыше 12 тысяч участников из всех регионов страны — это в два с половиной раза больше, чем годом ранее. От Приморского края подано 89 заявок.
«Мы рассчитываем, что в этом году еще больше регионов предложат собственные программы поддержки для локальных брендов, ведь у них есть потенциал для развития как внутри страны, так и за ее пределами», — сказала она.
Проект был запущен в 2022 году по поручению президента России и в первый год собрал порядка пяти тысяч участников из числа перспективных компаний малого и среднего бизнеса. Победители получили поддержку в продвижении своих торговых марок и смогли за год значительно увеличить объемы продаж и прибыль.