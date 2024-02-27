Какие пособия получают многодетные семьи в Казахстане

По данным ведомства, в январе 2024 года выплатами государственного пособия по многодетности в среднем охвачено 571,6 тыс. семей на общую сумму 38,1 млрд тенге.
«На данное государственное пособие могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода», — говорится в сообщении.
В Минтруда уточнили, что размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2024 году составляют:
- с 4 детьми — 16,03 МРП или 59 183 тенге;
- с 5 детьми — 20,04 МРП или 73 988 тенге;
- с 6 детьми — 24,05 МРП или 88 793 тенге;
- с 7 детьми — 28,06 МРП или 103 598 тенге;
- с 8 и более детьми — по 4 МРП или по 14 768 тенге на каждого ребенка.
«С 1 января 2024 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 7%. В этом году на выплату государственного пособия многодетным семьям предусмотрено 474,8 млрд тенге».
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