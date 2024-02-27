Четверо свердловчан стали победителями конкурса «Лидеры России»

Четверо жителей Среднего Урала стали победителями главного управленческого конкурса страны «Лидеры России» и получили образовательные гранты, а также возможность стажироваться у ведущих управленцев страны.
В этом году на конкурс заявились 160 тысяч человек. До финального испытания дошли десять свердловчан, которые на этапе регионального отбора успешно разработали план привлечения инвестиций в малые города и отдаленные территории Свердловской области.
Все победители конкурса получили образовательный грант в размере одного миллиона рублей на выбранную программу обучения в российских вузах, а также возможность в течение года получать карьерные консультации и сопровождение от ведущих управленцев страны, рассказали в департаменте информполитики.
Победителями конкурса «Лидеры России» стали:
- Академический директор ООО «Нетология» Ольга Лаврентьева;
- Финансовый директор АО «Эйрбург» Сергей Маталасов;
- Заместитель директора дивизиона пилотируемой авиации по закупкам и логистике АО «Уральский завод гражданской авиации» Дмитрий Панин;
- Генеральный директор ООО «СТА» Лев Репин.