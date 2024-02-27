Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Лукашенко: Беларусь заинтересована в развитии политического диалога с Доминиканой

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Доминиканской Республики Луиса Родольфо Абинадера Корону и народ этой страны с 180-й годовщиной независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Источник: AP 2023

«К этой значимой дате ваша страна подходит с серьезными достижениями в экономике и социальной сфере, очевидным для каждого гражданина улучшением качества жизни», — говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь заинтересована в развитии политического диалога с Доминиканской Республикой на принципах взаимного уважения и доверия, в расширении взаимодействия в международных организациях, более полной реализации потенциала торгово-экономического сотрудничества.

Александр Лукашенко пожелал Луису Родольфо Абинадеру Короне здоровья и осуществления намеченных планов, направленных на построение крепкого, процветающего государства, а доминиканцам — счастья, мира и благополучия.

Лукашенко Александр
праздники