Лукашенко: Беларусь заинтересована в развитии политического диалога с Доминиканой

«К этой значимой дате ваша страна подходит с серьезными достижениями в экономике и социальной сфере, очевидным для каждого гражданина улучшением качества жизни», — говорится в поздравлении.
Глава государства подчеркнул, что Беларусь заинтересована в развитии политического диалога с Доминиканской Республикой на принципах взаимного уважения и доверия, в расширении взаимодействия в международных организациях, более полной реализации потенциала торгово-экономического сотрудничества.
Александр Лукашенко пожелал Луису Родольфо Абинадеру Короне здоровья и осуществления намеченных планов, направленных на построение крепкого, процветающего государства, а доминиканцам — счастья, мира и благополучия.