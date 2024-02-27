Лукашенко: Беларусь заинтересована в развитии политического диалога с Доминиканой

Глава государства подчеркнул, что Беларусь заинтересована в развитии политического диалога с Доминиканской Республикой на принципах взаимного уважения и доверия, в расширении взаимодействия в международных организациях, более полной реализации потенциала торгово-экономического сотрудничества.