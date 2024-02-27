Полянский назвал бредом сравнение действий России и ХАМАС

«Бред продолжается… Неделю назад мы услышали от представителя Израиля, что “Организация Объединенных Наций — это ХАМАС”. Сегодня — что Россия — это ХАМАС», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).
По словам Полянского, Израиль и Украина ведут битву против человечества и международного гуманитарного права.
«Точно так же, как Украина пыталась представить свои 10-летние убийства мирного населения в Донбассе как борьбу с террористами и в итоге получила отпор Международного Суда», — подчеркнул Полянский.
Ранее, 24 февраля, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони имеет «проблемы с головой» или в ней говорит «ген фашистского прошлого», поскольку она связывает обострение палестино-израильского конфликта с началом спецоперации РФ на Украине.
В тот же день премьер Италии прибыла в Киев, для подписания соглашения по безопасности с Украиной. Во время визита она высказалась, что ХАМАС не атаковал бы Израиль в октябре прошлого года, если бы Россия не начала спецоперацию на Украине в феврале 2022-го. Медведев подчеркнул, что «число дураков у власти в странах Запада растет с каждым днем».
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.