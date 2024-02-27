Полянский назвал бредом сравнение действий России и ХАМАС

В тот же день премьер Италии прибыла в Киев, для подписания соглашения по безопасности с Украиной. Во время визита она высказалась, что ХАМАС не атаковал бы Израиль в октябре прошлого года, если бы Россия не начала спецоперацию на Украине в феврале 2022-го. Медведев подчеркнул, что «число дураков у власти в странах Запада растет с каждым днем».