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Полянский назвал бредом сравнение действий России и ХАМАС

Слова израильского постпреда Гилада Эрдана, который сравнил действия России на Украине с нападением палестинского движения ХАМАС на Израиль, являются бредом. Такое заявление 26 февраля сделал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Источник: AP 2023

«Бред продолжается… Неделю назад мы услышали от представителя Израиля, что “Организация Объединенных Наций — это ХАМАС”. Сегодня — что Россия — это ХАМАС», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).

Как отметил Полянский, из слов израильского постпреда следует, что Россия — это ООН. Поэтому РФ вместе с ООН будет противостоять попыткам Израиля представить убийство мирных жителей в секторе Газа, в нарушение международного гуманитарного права, как борьбу с террористами.

По словам Полянского, Израиль и Украина ведут битву против человечества и международного гуманитарного права.

«Точно так же, как Украина пыталась представить свои 10-летние убийства мирного населения в Донбассе как борьбу с террористами и в итоге получила отпор Международного Суда», — подчеркнул Полянский.

Ранее, 24 февраля, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони имеет «проблемы с головой» или в ней говорит «ген фашистского прошлого», поскольку она связывает обострение палестино-израильского конфликта с началом спецоперации РФ на Украине.

В тот же день премьер Италии прибыла в Киев, для подписания соглашения по безопасности с Украиной. Во время визита она высказалась, что ХАМАС не атаковал бы Израиль в октябре прошлого года, если бы Россия не начала спецоперацию на Украине в феврале 2022-го. Медведев подчеркнул, что «число дураков у власти в странах Запада растет с каждым днем».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

ООН