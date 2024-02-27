Республиканцы в конгрессе США опасаются шатдауна, пишут СМИ

Как отмечается, спикер палаты Майк Джонсон должен будет выбрать соглашение с демократами, чтобы избежать частичного шатдауна, или же встать на сторону наиболее консервативных республиканцев.
«Республиканцы палаты в частном порядке обеспокоены, что рядовые консерваторы поддержат полные правительственный шатдаун, если соглашение не будет достигнуто в эти выходные», — сообщает портал.
Один из республиканцев заявил изданию, что в партии есть опасения по поводу отсутствия плана, а моральный дух «очень низок». Как отмечает портал, умеренные республиканцы считают, что шатдауны уменьшают их шансы на переизбрание.
Как заявил ранее лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер, американские законодатели за минувшие выходные не смогли достичь двухпартийных договоренностей о продолжении финансирования работы правительства США во избежание его остановки.
По словам Шумера, шатдаун, который частично может наступить в США уже с марта, поставит под угрозу американскую безопасность и экономику.