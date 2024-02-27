Почти 30 тысяч жителей Иркутской области решили стать «Мобильными избирателями»

Самый простой способ прикрепиться к удобному избирательному участку — подать заявление в электронном виде через «Госуслуги». Сделать это можно с 29 января по 11 марта, вся процедура займет не более полутора минут. Второй способ — с 29 января по 11 марта 2024 года подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения в территориальную избирательную комиссию по новому месту нахождения, а также в любой удобный МФЦ. Третий способ — с 6 по 11 марта 2024 года подать заявление напрямую в участковую избирательную комиссию по месту нахождения.