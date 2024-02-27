Посмертно награжден Орденом Мужества: сержант из Тулуна погиб в зоне СВО

Житель Тулуна сержант Евгений Кандауров погиб 1 февраля в зоне СВО. Прощание с ним состоится 27 февраля 2024 года. Об этом сообщают в администрации города.
Сибиряк родился в Тулуне, учился в школе № 19. В 2001 году получил специальность «мастер столярно-плотнических работ», служил в армии в должности командира автомобильного отделения.
В 2022 году отправился в зону СВО. Во время выполнения боевого задания Евгений погиб. О нем отзываются, как о верном боевом товарище и надежном друге. Указом президента сибиряк посмертно награжден Орденом Мужества.
— Администрация города выражает соболезнования семье и близким Евгения Кандаурова. Город скорбит и разделяет боль невосполнимой утраты с родными погибшего, — говорят в мэрии Тулуна.