Представители кандидатов в президенты обсудили цифровизацию медицины и зарплаты врачей

В свою очередь представитель кандидата в президенты от ЛДПР, лидера партии Леонида Слуцкого Иван Зайцев предложил увеличить выплаты по существующим программам «Земский врач» и «Земский фельдшер» до 4 млн рублей, для того, чтобы на эти средства участники программы могли приобрести жилье и обустроить жизнь на новом месте. Также среди инициатив либерал-демократов на этих выборах — введение единой системы оплаты труда медиков и возвращение системы работы по распределению после вуза.