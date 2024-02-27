Макрон объявил о создании коалиции по поставкам дальнобойных ракет Киеву

Президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам саммита в Париже объявил о создании новой коалиции по поставкам ракет средней и большой дальности, его слова приводит BFMTV.
«Мы действительно полны решимости делать все необходимое и до тех пор, пока это необходимо», — сказал он вечером 26 февраля, добавив, что по этому поводу был достигнут консенсус.
Французский лидер уточнил, что новая коалиция будет создана «с сегодняшнего вечера».
25 февраля глава украинского Минобороны Рустем Умеров на форуме «Украина. Год 2024» заявил, что половина западного оружия не поступает украинской армии вовремя, что приводит к потере людей и территорий. Накануне президент Владимир Зеленский указал, что Украина получила лишь 30% из обещанного ЕС 1 млн снарядов.
Весной прошлого года Великобритания передала Киеву первые ракеты большой дальности Storm Shadow. Позднее ракеты SCALP отправила Франция. В октябре США предоставили Украине небольшую партию ракет ATACMS дальностью 165 км. Германия пока отказывается поставлять Киеву ракеты Taurus. Против этого возражает канцлер Олаф Шольц из-за опасений втягивания страны в конфликт.
Россия критикует помощь Украине, заявляя, что это не изменит исход конфликта, а лишь затягивает его.