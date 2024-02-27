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Участникам СВО из Ростовской области выдадут 3,2 тыс. участков

Землю уже получили 17 человек.

Участникам СВО из Ростовской области выдадут 3,2 тыс. участков. Об этом ИА «Дон24» сообщил министр имущественных и земельных отношений донского региона Евгений Осыченко.

Землю уже получили 17 человек. Это герои СВО и члены их семей. Всего министерство получило 90 заявок о предоставлении участков. Ещё около сотни заявлений направлено в органы местного самоуправления.

«В собственность землю могут получить участники СВО, кто имеет особые заслуги, — Герои России, награждённые орденом за выполнение боевых задач, а также члены их семей. Те, кто не был удостоен таких наград, могут получить земельный участок в аренду для садоводства, а затем выкупить их», — прокомментировал министр.

На участках (в зависимости от категории земель) ветераны СВО смогут строить дома, вести хозяйство, разбивать сады и возводить гаражи.

А ранее мы сообщали, что из Ростовской области на СВО отправились казаки-баклановцы.