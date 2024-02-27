Участникам СВО из Ростовской области выдадут 3,2 тыс. участков

«В собственность землю могут получить участники СВО, кто имеет особые заслуги, — Герои России, награждённые орденом за выполнение боевых задач, а также члены их семей. Те, кто не был удостоен таких наград, могут получить земельный участок в аренду для садоводства, а затем выкупить их», — прокомментировал министр.