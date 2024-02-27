Аксенов напомнил, как над Крымом подняли российские флаги

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил, что ровно десять лет назад российские флаги подняли над Крымом, тогда же на полуострове проявились и «вежливые люди».
Ранее сообщалось, что празднование 10-й годовщины воссоединения полуострова с Россией пройдет под девизом «Крымская весна — все началось с нас». В Крыму также запустили в соцсетях флешмоб «СпасибоЗаКрым».
«Хроники Крымской весны: 27 февраля 2014 года. Ранним утром здания Верховного совета и Совета министров Крыма были взяты под охрану. Это были те самые “вежливые люди”. Над административными зданиями подняты флаги России!» — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Вооруженные люди в камуфляже без опознавательных знаков 27 февраля 2014 года установили контроль над зданием парламента и правительства Крыма, который в то время находился в составе Украины, а в последующие дни над аэропортом в Симферополе и другими стратегическими объектами на полуострове. Кроме того, они помогали обеспечить порядок и безопасность при проведении 16 марта 2014 года референдума по вопросу о присоединении Крыма к России. Подчеркнутая корректность их поведения привела к появлению выражения «вежливые люди».
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».