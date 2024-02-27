Аксенов напомнил, как над Крымом подняли российские флаги

Вооруженные люди в камуфляже без опознавательных знаков 27 февраля 2014 года установили контроль над зданием парламента и правительства Крыма, который в то время находился в составе Украины, а в последующие дни над аэропортом в Симферополе и другими стратегическими объектами на полуострове. Кроме того, они помогали обеспечить порядок и безопасность при проведении 16 марта 2014 года референдума по вопросу о присоединении Крыма к России. Подчеркнутая корректность их поведения привела к появлению выражения «вежливые люди».