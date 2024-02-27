Губернатор Текслер поздравил Каслинский район с вековым юбилеем

Глава региона отметил, что здесь бережно относятся к историческим традициям и любят родину. В муниципалитете развивают социальную инфраструктуру, заботятся о туризме. В Каслинском районе успешно функционируют промышленные и сельскохозяйственные предприятия — они и дают экономическую базу для будущего развития муниципалитета. Текслер поздравил жителей района и пожелал новых успехов, процветания и здоровья.