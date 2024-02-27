Губернатор Текслер поздравил Каслинский район с вековым юбилеем

«Здесь трудами многих поколений закладывались основы российской промышленности, рождалась всемирная слава уральских мастеров-литейщиков. В годы Великой Отечественной войны на каслинских заводах было налажено производство мин и снарядов, тысячи уроженцев района доблестно сражались на фронте, проявляя мужество и беспримерный героизм», — рассказал Текслер.
Глава региона отметил, что здесь бережно относятся к историческим традициям и любят родину. В муниципалитете развивают социальную инфраструктуру, заботятся о туризме. В Каслинском районе успешно функционируют промышленные и сельскохозяйственные предприятия — они и дают экономическую базу для будущего развития муниципалитета. Текслер поздравил жителей района и пожелал новых успехов, процветания и здоровья.
Совсем недавно, 17 января, свой 90-летний юбилей отметила и Челябинская область. «ФедералПресс» вспомнил историю региона.