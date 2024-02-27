Замминистра энергетики Акмаль Жуманазаров освобожден от должности

Акмал Рузикулович Жуманазаров назначен директором Узбекского агентства по техническому регулированию, сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов 26 февраля.
Соответствующее постановление подписал президент Шавкат Мирзиёев.
В связи с новым назначением Жуманазаров освобожден от должности заместителя министра энергетики. Эту должность он занимал с февраля 2023 года. Акмал Жуманазаров отвечал за вопросы электроэнергетики и угольной промышленности.
До назначения он работал начальником департамента по вопросам геологии, энергетики, промышленности и развития ее базовых отраслей Кабинета министров.