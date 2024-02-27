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Замминистра энергетики Акмаль Жуманазаров освобожден от должности

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Заместителя министра энергетики Акмаля Жуманазарова освободили от должности в связи с переходом на другую работу, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Акмал Рузикулович Жуманазаров назначен директором Узбекского агентства по техническому регулированию, сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов 26 февраля.

Соответствующее постановление подписал президент Шавкат Мирзиёев.

В связи с новым назначением Жуманазаров освобожден от должности заместителя министра энергетики. Эту должность он занимал с февраля 2023 года. Акмал Жуманазаров отвечал за вопросы электроэнергетики и угольной промышленности.

До назначения он работал начальником департамента по вопросам геологии, энергетики, промышленности и развития ее базовых отраслей Кабинета министров.