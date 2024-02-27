Владимир Николаев был замечен в зоне СВО

«Мы объехали практически все наши отряды. Наградили самых достойных ребят и вручили путевки для отдыха. Узнали, какие есть сложности и вопросы, чтобы мы тоже могли включиться. Таким образом мы поддерживаем наших ребят и усиливаем нашу победу. Они настоящие герои. То, что мы видим и слышим, как они работают — это действительно достойно уважения. Мы и дальше будем их поддерживать до конца, до нашей победы», — рассказал Владимир Николаев.