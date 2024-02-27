Владимир Николаев был замечен в зоне СВО

В соцсетях появилась информация о том, что Владимир Николаев в настоящий момент находится в зоне проведения Специальной военной операции. ИА PrimaMedia выяснило, что руководитель фонда «Приморью — достойную жизнь» отправился в зону СВО по случаю Дня защитника отечества, чтобы поддержать боевой дух приморских защитников вместе с депутатом думы Владивостока Виктором Тарабариным.
«Владимир Николаев действительно отправились в зону специальной военной операции вместе с депутатом думы Владивостока Виктором Тарабариным, чтобы поздравить наших бойцов с Днём защитника Отечества. Они посетили несколько спецподразделений, лично вручили подарки, письма с добрыми пожеланиями от детей, именные почетные знаки фонда ВВН за героические подвиги перед нашей Родиной и путевки на санаторно-курортное лечение», — рассказала директора фонда социальной поддержки населения «Приморью — достойную жизнь» Юлия Чиликина.
«Мы объехали практически все наши отряды. Наградили самых достойных ребят и вручили путевки для отдыха. Узнали, какие есть сложности и вопросы, чтобы мы тоже могли включиться. Таким образом мы поддерживаем наших ребят и усиливаем нашу победу. Они настоящие герои. То, что мы видим и слышим, как они работают — это действительно достойно уважения. Мы и дальше будем их поддерживать до конца, до нашей победы», — рассказал Владимир Николаев.
Руководитель фонда «Приморью — достойную жизнь!» вручил бойцам на передовой 500 путевок на оздоровительное лечение в «Роял Парк» в рамках программы фонда «Приморью — достойную жизнь!» под названием «Здоровье». Этими путевками участники СВО смогут воспользоваться по возвращении домой вместе со своими членами семьи, чтобы восстановиться как морально, так и физически. Помимо путевок Владимир Николаев также наградил отличившихся бойцов 10 почетными знаками фонда «за заслуги перед Владивостоком», а также передал лично в руки 200 благодарственных писем от фонда, 20 благодарственных писем от депутата Госдумы Виктории Николаевой и два благодарственных письма от генерал-полковника ВС РФ, героя России, депутата Госдумы Владимира Шаманова.
Виктор Тарабарин — депутат думы Владивостока, руководитель приморского отделения ВОД «Отцы России» и председатель правления приморского отделения организации «Боевое братство», который сегодня находится в зоне СВО вместе с Владимиром Николаевым, отмечает, для бойцов такие приятные весточки из дома крайне важны.
«Мы были на передовой, в боевых условиях. Там очень жарко. Поддержка нашим парням сейчас жизненно необходима. Любой знак внимания, любая мелочь могут поднять боевой дух и улучшить настроение бойца. Очень благодарен Владимиру Викторовичу за его решение оказать такую значительную меру поддержки, как путёвка в центр отдыха и здоровья “Рояль Парк”, где наши ребята со своими семьями смогут отдохнуть и восстановить свои силы», — прокомментировал Виктор Тарабарин.