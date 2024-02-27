Более шести тысяч наблюдателей будут работать на выборах в Нижегородской области

В Нижегородской области на предстоящих президентских выборах
Кто такие общественные наблюдатели?
Подбором наблюдателей и их обучением занимается Общественная палата Нижегородской области. Наблюдателей предоставляют институты гражданского общества, социально ориентированные НКО и другие общественные организации, а также политические партии. В дни выборов в Нижегородской области будет открыто более двух тысяч избирательных участков, а список кандидатов в общественные наблюдатели включает 6531 фамилию.
Наибольшее число наблюдателей подготовлено в Нижнем Новгороде, Дзержинске, на Бору и в Арзамасе. Все они прошли необходимое обучение еще в январе — в общей сложности во всех муниципалитетах было проведено около 118 семинаров различного уровня.
— В этом году граждане решат судьбу России путем голосования. Очень важно, чтобы люди верили результатам голосования. Для этого и организовывается общественное наблюдение на выборах. Задача, которую мы решаем сегодня, — формирование пула общественных наблюдателей, — пояснил председатель Общественной палаты Нижегородской области Роман Стронгин.
«Наблюдатели не лоббируют чьи-то интересы»
Председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод подчеркнул, что роль общественного контроля — в обеспечении открытости и законности избирательного процесса. Наблюдатели будут не только предотвращать нарушения, но и реагировать на проблемные моменты.
— Главные принципы общественного наблюдения — объективность, непредвзятость и беспристрастность, — сказал Александр Брод. -Общественные наблюдатели не лоббируют чьи-то интересы, они стоят именно на страже закона и соблюдения чистоты выборов. Мы уверены, что наблюдатели региона, политические силы, общественность — все проявят ответственность и сделают все возможное, чтобы выборы прошли строго в законодательном поле.
Общественный контроль ДЭГ
Нижегородский облизбирком сотрудничает в Общественной палатой с 2017 года, а 8 февраля 2024 года организации заключили дополнительное соглашение, касающееся вопросов общественного контроля за дистанционным электронным голосованием.
— Независимый контроль в наблюдении за выборами уже вошел в число современных избирательных стандартов и является важной составляющей в обеспечении легитимности выборов, — прокомментировала председатель Избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская.
Сегодня популярность в Росси набирает дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах. Удобство онлайн-голосования уже оценили многие нижегородцы. Но как же может осуществляться общественный контроль при таком формате голосования?
Политолог Александр Асафов рассказал об опыте общественного контроля ДЭГ в Москве, которое ведется на трех уровнях. По его словам, любой гражданин может в режиме реального времени следить за статистической информацией, которая описывает процесс голосования в электронном формате.
— Наблюдатели видят те же самые данные, что и разработчики, и могут вести общественное наблюдение. Любой технически грамотный человек может осуществить уровень наблюдения, который работает по принципу «запрос-ответ». Экспертный уровень позволяет использовать инструменты общественного контроля, созданные разработчиками, — пояснил Александр Асафов.
Трансляция видеонаблюдения
Во время президентских выборов в Нижегородской области практически на каждом втором избирательном участке будет организована трансляция видеонаблюдения — это должно сделать процесс максимально прозрачным. Изображение будет выводиться на служебный портал и средства отображения Центра наблюдения за выборами. Подобная практика будет организована на 1127 участках с максимальной численностью, на остальных будет вестись видеофиксация.
— Доступ к трансляции получат избирательные комиссии, представители зарегистрированных кандидатов и партий, их выдвинувших, наблюдатели от общественных палат, уполномоченные по правам человека, представители Совета по правам человека, технические операторы (Минцифры России). Избиратели имеют возможность наблюдать за ходом голосования в центрах общественного наблюдения, — рассказали в Избирательной комиссии Нижегородской области.
Видеокамеры будут включены накануне первого дня голосования и будут работать непрерывно до окончания выборных мероприятий.
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Эксперты уверены, что российская избирательная система — одна из самых современных в мире, комфортная и открытая, в последние 30 лет в этом направлении был сделан «гигантский скачок».
— Наше законодательство отвечает запросам времени, актуальным изменениям в общественной, политической сфере, в технологиях, во всех сферах деятельности общества. Мы учитываем изменения, связанные с геополитической ситуацией, и обеспечиваем фундаментальное политическое право граждан новых субъектов федерации выбирать свою власть, — отметил Руководитель проектов Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Владимир Шаповалов.