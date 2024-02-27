Более шести тысяч наблюдателей будут работать на выборах в Нижегородской области

Во время президентских выборов в Нижегородской области практически на каждом втором избирательном участке будет организована трансляция видеонаблюдения — это должно сделать процесс максимально прозрачным. Изображение будет выводиться на служебный портал и средства отображения Центра наблюдения за выборами. Подобная практика будет организована на 1127 участках с максимальной численностью, на остальных будет вестись видеофиксация.