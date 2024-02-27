В Латвии приняли решение в вопросе переименования Беларуси в Балтрутению

Стало известно, будут ли власти Латвии переименовывать Беларусь в Балтрутению, пишет Sputnik Беларусь.
Предложение переименовать Беларусь и в официальных документах называть страну-соседку Балтрутенией, а ее население балтрутенами ранее вынесли в правительство латвийские лингвисты.
По поводу инициативы развернулась некоторая дискуссия и была собрана комиссия экспертов по латышскому языку. Однако экспертная комиссия Центра государственного языка инициативу переименовать Беларусь в Балтрутению не поддержала.
Поэтому власти Латвии решили, что не будут переименовывать Беларусь, поставив точку в этом вопросе.