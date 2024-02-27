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В Латвии приняли решение в вопросе переименования Беларуси в Балтрутению

Власти Латвии определились с переименованием Беларуси в Балтрутению.

Стало известно, будут ли власти Латвии переименовывать Беларусь в Балтрутению, пишет Sputnik Беларусь.

Предложение переименовать Беларусь и в официальных документах называть страну-соседку Балтрутенией, а ее население балтрутенами ранее вынесли в правительство латвийские лингвисты.

По поводу инициативы развернулась некоторая дискуссия и была собрана комиссия экспертов по латышскому языку. Однако экспертная комиссия Центра государственного языка инициативу переименовать Беларусь в Балтрутению не поддержала.

Поэтому власти Латвии решили, что не будут переименовывать Беларусь, поставив точку в этом вопросе.