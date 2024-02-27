Сенаторы рассказали, чего ждут от послания Путина Федеральному собранию

«Полагал бы, что в фокусе внимания, традиционно, будет и социальный комплекс — поддержка наших героев и их семей, сохранение ориентации на помощь всем нуждающимся в ней, на защиту справедливости в обществе. Для парламентариев послание всегда сопряжено с новыми практическими задачами», — добавил сенатор Сергей Перминов.