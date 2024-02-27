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Освободившийся мандат Пермской городской думы получил Алексей Механошин

Он стал депутатом после отстранения Сергея Медведева.

27 февраля на заседании Пермской городской думы мандат депутата был вручен Алексею Мехоношину, члену партии КПРФ. Этот мандат стал вакантным после того, как Сергей Медведев был лишен депутатских полномочий и уехал из страны.

Так как Медведев прошел в думу по спискам КПРФ, то его место должен был занять следующий по списку кандидат партии. Но юрист ЖСК «Триумф. Квартал-2» Никита Сидоров отказался от мандата, и депутатом стал 36-летний Алексей Механошин, осмотрщик-ремонтник вагонов на станции Пермь-Сортировочная.