Освободившийся мандат Пермской городской думы получил Алексей Механошин

Так как Медведев прошел в думу по спискам КПРФ, то его место должен был занять следующий по списку кандидат партии. Но юрист ЖСК «Триумф. Квартал-2» Никита Сидоров отказался от мандата, и депутатом стал 36-летний Алексей Механошин, осмотрщик-ремонтник вагонов на станции Пермь-Сортировочная.