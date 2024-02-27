В Казахстане запретят обучать дистанционно педагогов и медиков

При этом предусматривается перевод на дистанционное обучение не более 20% для подготовки кадров в сфере права, хореографии, музыкального искусства, авиационной техники и технологий, строительства, морской техники и технологий, военного дела, ветеринарии от общего количества дисциплин за весь период обучения.