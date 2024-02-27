Депутаты Челябинской гордумы согласовали создание двух православных парков

«По решению Думы на карте Челябинска появились два новых парка: Рождественский — он расположен рядом с кафедральным собором в честь Рождества Христова по улице Салавата Юлаева в Калининском районе, а также Смоленский — рядом храмом Смоленской иконы Божией Матери “Одигитрия” по улице Железнодорожная в Советском районе», — говорится в пост-релизе.