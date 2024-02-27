Депутаты Челябинской гордумы согласовали создание двух православных парков, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Соответствующее решение принято на первом в 2024 году заседании.
«По решению Думы на карте Челябинска появились два новых парка: Рождественский — он расположен рядом с кафедральным собором в честь Рождества Христова по улице Салавата Юлаева в Калининском районе, а также Смоленский — рядом храмом Смоленской иконы Божией Матери “Одигитрия” по улице Железнодорожная в Советском районе», — говорится в пост-релизе.
Также имя обрел новый переулок, расположенный в Тракторозаводском районе между улицами Артиллерийская и Грибоедова, — он будет именоваться переулок Ветеранов.
Кроме того, депутаты согласовали установление мемориальных досок героям, погибшим при исполнении воинского долга: Владимиру Зайкову (на здании школы № 104), Артему Иванову (в школе № 73), Дмитрию Карбышеву и Юрию Шефферу (в школе № 92).