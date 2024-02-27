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Депутаты Челябинской гордумы согласовали создание двух православных парков

Кроме того, депутаты согласовали установление мемориальных досок героям, погибшим при исполнении воинского долга.

Депутаты Челябинской гордумы согласовали создание двух православных парков, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Соответствующее решение принято на первом в 2024 году заседании.

«По решению Думы на карте Челябинска появились два новых парка: Рождественский — он расположен рядом с кафедральным собором в честь Рождества Христова по улице Салавата Юлаева в Калининском районе, а также Смоленский — рядом храмом Смоленской иконы Божией Матери “Одигитрия” по улице Железнодорожная в Советском районе», — говорится в пост-релизе.

Также имя обрел новый переулок, расположенный в Тракторозаводском районе между улицами Артиллерийская и Грибоедова, — он будет именоваться переулок Ветеранов.

Кроме того, депутаты согласовали установление мемориальных досок героям, погибшим при исполнении воинского долга: Владимиру Зайкову (на здании школы № 104), Артему Иванову (в школе № 73), Дмитрию Карбышеву и Юрию Шефферу (в школе № 92).