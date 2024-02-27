Спикер парламента ДНР Артём Жога побывал на Мотовилихинских заводах в Перми

Председатель Народного Совета ДНР Артём Жога побывал на Мотовилихинских заводах в Перми.
Об этом спикер парламента ДНР рассказал в своём телеграм-канале. Запись Артёма Жоги также разместил в своём канале Минпромторг Пермского края. В посте председатель Народного Совета ДНР рассказал о пермском предприятии и обратил внимание на его роль в СВО.
«Здесь проектируют и производят боевые и транспортно-заряжающее машины из состава реактивных систем залпового огня типа “Град”, “Смерч” и их модифицированных версий “Торнадо-Г”, “Торнадо-С”, выпускают самоходные артиллерийские орудия, буксируемые гаубицы, минометы и многие другие артиллерийские системы. Сегодня наши ребята активно используют пермскую технику в боевых задачах в зоне СВО. Неприятель давно “знаком” с продукцией этого славного предприятия», — написал Артём Жога.
Политику показали производственные цеха предприятия и познакомили с сотрудниками. Заводчане рассказали, что работают в три смены: круглосуточный режим позволяет укладываться в сроки при выполнении госконтракта. Артём Жога назвал посещение «Мотовилихинских заводов» насыщенным и поблагодарил трудовой коллектив предприятия за работу.