В Крыму напомнили, как решение Путина сохранило мир на полуострове

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев — РИА Новости. Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что решение президента России Владимира Путина и действия российской армии в Крыму десять лет назад обеспечили сохранение мира и стабильности на полуострове.
Вооруженные люди в камуфляже без опознавательных знаков 27 февраля 2014 года установили контроль над зданием парламента и правительства Крыма, который в то время находился в составе Украины, а в последующие дни над аэропортом в Симферополе и другими стратегическими объектами на полуострове. Кроме того, они помогали обеспечить порядок и безопасность при проведении 16 марта 2014 года референдума по вопросу о присоединении Крыма к России. Подчеркнутая корректность их поведения привела к появлению выражения «вежливые люди». Позже выяснилось, что это представители сил специальных операций ВС РФ.
«После решения президента Владимира Путина и действий российской армии ситуация в Крыму была взята под полный контроль. Это обеспечило сохранение мира и стабильности, а также открыло возможность для проведения в дальнейшем общекрымского референдума о вхождении Крыма в состав России», — сказал Смирнов РИА Новости.
Он отметил проявленную в то время мудрость и сплоченность крымчан, решительность главы республики Сергея Аксенова и председателя крымского парламента Владимира Константинова.
Смирнов подчеркнул, что украинский госпереворот в 2014 году был организован западными спецслужбами, в задачи которых входило погружение страны в состояние гражданской войны, захват власти и установления полного контроля.
«Максимального эффекта данная операция должна была достичь после дестабилизации ситуации на востоке и юге Украины. Безусловно, Крым был в особом приоритете, а в качестве главного инструмента для разжигания межнационального конфликта иностранные кураторы евромайдана уже традиционно планировали использовать крымскотатарский фактор. Через радикальные экстремистские группировки они рассчитывали столкнуть крымских татар с населением полуострова».
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».