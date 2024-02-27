В Омске наградили пятерых бойцов ЧВК «Вагнер»

«Как я всегда говорила, мы не делим вас на добровольческие формирования, военнослужащих по контракту и другие категории. Каждый из вас пошёл туда для того, чтобы защищать нас. Поэтому каждый достоин почёта, уважения и признания», — отметила Наталья Чайка, руководитель филиала фонда.