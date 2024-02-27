В Омске наградили пятерых бойцов ЧВК «Вагнер»

В понедельник, 26 февраля, в омском филиале фонда «Защитники Отечества» представили к наградам пятерых бойцов ЧВК «Вагнер». За военных, которые в настоящее время находятся на передовой, награды получили родственники.
Заместитель председателя правительства Омской области Алексей Ромахин вручил семьям бойцов три ордена Мужества, четыре внутренние награды ЧВК, медаль «За храбрость» 4-й степени, а также медаль ДНР «За отвагу».
«Как я всегда говорила, мы не делим вас на добровольческие формирования, военнослужащих по контракту и другие категории. Каждый из вас пошёл туда для того, чтобы защищать нас. Поэтому каждый достоин почёта, уважения и признания», — отметила Наталья Чайка, руководитель филиала фонда.