Почему не хватает бесплатных лекарств в поликлиниках Алматы

«Проблемы бывают, когда медорганизации, в частности поликлиники города, не подали заявки на какие-то виды лекарственных средств на амбулаторном уровне. Но эта проблема решается путем взаиморасчетов между поликлиниками. Эти лекарства могут быть в наличии на аптечных складах других поликлиник. Поэтому мы можем твердо заверить, что таким образом эти вопросы по Алматы решены и находятся на контроле», — объяснил Тлеухан Абилдаев.