Почему не хватает бесплатных лекарств в поликлиниках Алматы

На брифинге в РСК журналист отметила, что в начале 2024 года жители Алматы столкнулись с нехваткой бесплатных лекарств в городских поликлиниках.
Однако директор филиала Фонда социального медицинского страхования Алматы Тлеухан Абилдаев заверил, что на лекарственное обеспечение городских поликлиник в прошлом году фонд выделил 36 млрд тенге. Кроме того, СК «Фармация» поставила эти лекарства в срок.
«Проблемы бывают, когда медорганизации, в частности поликлиники города, не подали заявки на какие-то виды лекарственных средств на амбулаторном уровне. Но эта проблема решается путем взаиморасчетов между поликлиниками. Эти лекарства могут быть в наличии на аптечных складах других поликлиник. Поэтому мы можем твердо заверить, что таким образом эти вопросы по Алматы решены и находятся на контроле», — объяснил Тлеухан Абилдаев.
7 февраля на расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев жестко высказался о системе ОСМС. По словам президента, за пять лет работы нет улучшения качества и повышения доступности медицины в Казахстане.