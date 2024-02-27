Патрушев обсудил с Раулем Кастро сотрудничество в сфере безопасности

Встреча прошла в столице Кубы Гаване. «Николай Патрушев заверил Рауля Кастро, что Москва остается приверженной духу стратегического партнерства между двумя странами», — говорится в сообщении пресс-службы.
Агентство Prensa Latina уточняет, что Патрушев также провел переговоры с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, который оценил состояние политико-дипломатического диалога между двумя странами как «отличное». Секретарь Совбеза прибыл в Гавану в ночь на 27 февраля.
За два дня до этого Патрушев встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в Москве, обсудив деятельность региональных правоохранительных органов и силовых ведомств.
В марте 2023 года Кастро также встретился с Патрушевым в Гаване и обсудил вопросы российско-кубинских отношений и международную проблематику.
В предыдущий раз он посещал Кубу в октябре 2019 года. Тогда прошли двусторонние консультации по безопасности, на которых спикеры обсудили вопросы взаимодействия Москвы и Гаваны на международной арене и в сфере безопасности, а также проблематику «цветных революций».