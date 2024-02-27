Патрушев обсудил с Раулем Кастро сотрудничество в сфере безопасности

В предыдущий раз он посещал Кубу в октябре 2019 года. Тогда прошли двусторонние консультации по безопасности, на которых спикеры обсудили вопросы взаимодействия Москвы и Гаваны на международной арене и в сфере безопасности, а также проблематику «цветных революций».