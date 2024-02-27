Свердловские мобилизованные досрочно проголосовали на выборах президента

«У нас уже прошли выборы. Замполит батальона привез ящик и бланки. Все бегом проголосовали. Это было ночью, когда безопаснее передвигаться по расположению, так как украинские дроны днем летают над головой постоянно», — рассказал ЕАН собеседник.
Ранее ЕАН писал, что досрочное голосование на президентских выборах стартовало в России 25 февраля в отдаленных труднодоступных районах, например, на Крайнем Севере, полярных станциях, в дальних горных районах. Также досрочное голосование началось возле линии боевого соприкосновения в новых регионах. Началось голосование и в Запорожской области.
ЕАН периодически публикует фрагменты окопного дневника, которые мобилизованный свердловчанин присылает в редакцию, когда имеет возможность. ЕАН опубликовал уже пять частей записок с западного фронта.