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Свердловские мобилизованные досрочно проголосовали на выборах президента

Мобилизованные из Свердловской области, дислоцирующиеся в Запорожской области, уже проголосовали на выборах президента России. Об этом сообщил ЕАН автор окопного дневника — житель Свердловской области, призванный в армию в рамках частичной мобилизации и находящийся в зоне боевых действий.
Источник: ЕАН

«У нас уже прошли выборы. Замполит батальона привез ящик и бланки. Все бегом проголосовали. Это было ночью, когда безопаснее передвигаться по расположению, так как украинские дроны днем летают над головой постоянно», — рассказал ЕАН собеседник.

Напомним, всего на выборы 15 — 17 марта допущены четыре кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владимир Путин (самовыдвиженец) и Владислав Даванков («Новые люди»).

Ранее ЕАН писал, что досрочное голосование на президентских выборах стартовало в России 25 февраля в отдаленных труднодоступных районах, например, на Крайнем Севере, полярных станциях, в дальних горных районах. Также досрочное голосование началось возле линии боевого соприкосновения в новых регионах. Началось голосование и в Запорожской области.

ЕАН периодически публикует фрагменты окопного дневника, которые мобилизованный свердловчанин присылает в редакцию, когда имеет возможность. ЕАН опубликовал уже пять частей записок с западного фронта.