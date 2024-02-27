Свердловские мобилизованные досрочно проголосовали на выборах президента

«У нас уже прошли выборы. Замполит батальона привез ящик и бланки. Все бегом проголосовали. Это было ночью, когда безопаснее передвигаться по расположению, так как украинские дроны днем летают над головой постоянно», — рассказал ЕАН собеседник.