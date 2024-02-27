Президент РФ объявил благодарность 6 жителям Воронежской области

Президент РФ объявил благодарность шести жителям Воронежской области, соответствующий указ Владимир Путин подписал 26 февраля.
В числе награженных — машинист экскаватора Александр Козинцев, инженер воронежской дирекции связи РЖД Галина Котельникова, председатель профкома ВГЛТУ Александр Мильцин, глава КФХ Анатолий Сидоров и финансовый директор компании «Славянка» Василий Шабанов.
Также за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу благодарность объявлена доценту Воронежского государственного медицинского университета Сергею Чернову.