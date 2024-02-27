Самарские «Черные гусары» уничтожили первый танк Abrams в зоне СВО

По сообщениям в различных телеграм-каналах, используя дрон-камикадзе и гранатомет, бойцы «Черных гусаров» атаковали американский танк M1M2 Abrams. Его выследили на северо-западе от города Авдеевка. Танк следовал по улицам Центральной и Мира в направлении села Степовое, находясь всего в 1,5 км от российских позиций.