Самарские «Черные гусары» уничтожили первый танк Abrams в зоне СВО

Силы 15-й мотострелковой бригады, базирующейся под Самарой, провели успешную операцию в зоне СВО. Бойцы в понедельник, 26 февраля, уничтожили под Авдеевкой первый танк Abrams, привлеченный ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на советника главы ДНР.
По сообщениям в различных телеграм-каналах, используя дрон-камикадзе и гранатомет, бойцы «Черных гусаров» атаковали американский танк M1M2 Abrams. Его выследили на северо-западе от города Авдеевка. Танк следовал по улицам Центральной и Мира в направлении села Степовое, находясь всего в 1,5 км от российских позиций.
Напомним, информация о наличии американских танков на этом направлении стала известна на прошлой неделе. Украинская сторона опубликовала первые кадры этой боевой техники под Авдеевкой.