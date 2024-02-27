В Беларуси хотят запустить промышленную ипотеку

В частности, к реализации в Беларуси предложены три модели промышленной ипотеки:
1) промышленная ипотека с созданием государственного оператора,
2) бюджетное кредитование,
3) трансфертное кредитование.
Первая модель, предполагающая создание госкомпании — оператора и собственника инвестиционных объектов, потребует участия и Госкомимущества в проекте. Госкомпания будет рассматривать обращения предприятий-заказчиков на реализацию инвестпроектов с обязательным участием в установленном размере от суммы инвестиционных затрат. При этом будет необходимо согласование инвестпроекта в Совете по стратегическим проектам при Президенте. Только после этой процедуры государственный оператор будет получать ресурсы на реализацию инвестпроектов. Их он будет предоставлять предприятиям по договору комиссии для оплаты оборудования.
В числе очевидных минусов этой модели — отсутствие необходимых компетенций у госоператора по самостоятельному выбору как генподрядчика, так и поставщика оборудования, считает Минэкономики.
Зато в числе преимуществ такой модели — незначительная сумма обязательного собственного участия предприятия-заказчика.
Модель бюджетного кредитования потребует создания государственного фонда. При этом от предприятий-заказчиков будет требоваться собственное значительное участие в проекте. Недостаток модели, который видит Минэкономики, — отсутствие возможности обращения взыскания как на объект инвестиций, так и на другое имущество предприятия-заказчика со стороны госфонда в случае нереализации заявленного инвестпроекта.
Модель трансфертного кредитования потребует предоставления предприятиям гарантий правительства. При этом будет обязательным заключение кредитного договора на общих условиях с обязательным участием собственными средствами в размере 40% от суммы инвестиционных затрат под гарантию правительства. Из бюджета будет погашаться только сумма основного долга.
Среди плюсов проекта — возможность поэтапной амортизации бюджетных средств на длительном периоде. Недостаток модели видится в отсутствии у государства возможности обращения взыскания как на объект инвестиций, так и другое имущество заказчика проекта в случае его нереализации.
Первый опыт запуска промышленной ипотеки получен в России с конца 2022 года. С помощью ипотечной программы предприятия и предприниматели, работающие в промышленности, могут получить льготы на покупку недвижимости.