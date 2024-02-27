В Беларуси хотят запустить промышленную ипотеку

Первая модель, предполагающая создание госкомпании — оператора и собственника инвестиционных объектов, потребует участия и Госкомимущества в проекте. Госкомпания будет рассматривать обращения предприятий-заказчиков на реализацию инвестпроектов с обязательным участием в установленном размере от суммы инвестиционных затрат. При этом будет необходимо согласование инвестпроекта в Совете по стратегическим проектам при Президенте. Только после этой процедуры государственный оператор будет получать ресурсы на реализацию инвестпроектов. Их он будет предоставлять предприятиям по договору комиссии для оплаты оборудования.