Союз отцов Новосибирской области помогает вывозить мирных жителей из Авдеевки

22 февраля бойцы гуманитарного отряда «Соболь», который был создан председателем «Союза отцов России» в Новосибирской области Сергеем Майоровым, первыми после российских военных вошли в Авдеевку пригород Донецка. В течение нескольких дней Сергей Петров и Дмитрий Костенко вместе с волонтерами фонда «Добрый Ангел» вывозили из города мирных жителей. Тем, кто не хотел покидать Авдеевку, новосибирцы передавали продукты питания, воду и теплые вещи. Об сообщает пресс-служба Новосибирского отделения «Союза отцов России».