Стало известно, кто назначен исполняющим обязанности мэра Саянска

Мэр Саянска Олег Боровский скончался 27 февраля 2024 года на 64 году жизни. Ранее КП-Иркутск писала о предварительной дате прощания с главой. В администрации сообщили, что церемонию планируют провести 1 марта. Кроме того, корреспонденту КП-Иркутск рассказали, кто сейчас исполняет обязанности мэра.
— Мы пока не знаем, кто займет пост мэра вместо Олега Валерьевича, но в настоящее время исполняет обязанности главы Саянска Александр Ермаков — заместитель мэра городского округа по социальным вопросам. Он всегда брал на себя обязанности во время отсутствия Олега Боровского. Например, когда тот ездил в командировку в зону СВО, — говорят в администрации.
О Александре Ермакове известно, что он родился 18 января 1962 года в Тамбовской области, с отличием окончил педагогический институт по специальности «История и право», закончил аспирантуру, служил в армии, был офицером запаса. Кроме того, преподавал историю, обществознание и географию в Саянске, был директором. С марта 2012 года стал заместителем мэра Саянска по социальным вопросам. Награжден почетной грамотой Губернатора Иркутской области. Женат, вырастил дочь и сына.