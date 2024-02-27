Стало известно, кто назначен исполняющим обязанности мэра Саянска

О Александре Ермакове известно, что он родился 18 января 1962 года в Тамбовской области, с отличием окончил педагогический институт по специальности «История и право», закончил аспирантуру, служил в армии, был офицером запаса. Кроме того, преподавал историю, обществознание и географию в Саянске, был директором. С марта 2012 года стал заместителем мэра Саянска по социальным вопросам. Награжден почетной грамотой Губернатора Иркутской области. Женат, вырастил дочь и сына.