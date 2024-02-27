В Самарской области уволился глава госстройэкспертизы

Александр Балашов стал главой областной госстройэкспертизы в сентябре 2021 года. Назначение согласовал экс-глава регионального правительства Виктор Кудряшов, чьей креатурой и являлся чиновник. До этого организацию возглавлял Андрей Маликов. По данным «Ъ-Волга», причиной отставки господина Маликова стало то, что чиновник выступал за уменьшение сметной стоимости ряда строящихся крупных объектов. Так, ведомство снизило стоимость создания проспекта Карла Маркса в два раза — с 15,4 млрд до 7,2 млрд руб.



По информации источника «Ъ-Волга» в правоохранительных органах, у Александра Балашова проходили в обыски в рамках уголовного дела в отношении экс-вице-губернатора Виктора Кудряшова. По версии следствия, Виктор Кудряшов, действуя в составе ОПГ, подписал в интересах ГК «Волгатрансстрой» (ВТС) документы об увеличении предельной стоимости строительства станции метрополитена «Театральная» в Самаре до 18,4 млрд руб., после чего был проведен очередной аукцион, победителем которого стала структура ВТС, позже ей было выплачено 3 млрд руб. аванса. Таким образом, по данным следствия, была создана видимость эффективного использования инфраструктурного кредита.



В ноябре 2021 года стало известно об уголовном прошлом Александра Балашова. Информацию об этом подтвердили в правительстве Самарской области, но не уволили чиновника с занимаемой должности. Как выяснилось, господин Балашов в 2014 году попался на краже в магазине бытовой техники и электроники. Позже он и потерпевшая сторона примирились в мировом суде.



Евгений Чернов.