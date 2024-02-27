Суд в Грозном приговорил Журавеля к 3,5 года колонии за сожжение Корана

«Путем частичного сложения наказания окончательно назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — огласил решение судья Руслан Дандаев.
Ранее в ходе прений сторон прокурор просил суд приговорить Журавеля к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.
Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за сожжение Корана на фоне мечети. Во время допроса он признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело передали для расследования в следственное управление СК РФ по Чеченской Республике. Позже его доставили в СИЗО Грозного.
Он обвинялся по двум статьям УК РФ: оскорбление чувств верующих, совершенное в местах, предназначенных для богослужений и проведения религиозных обрядов, и хулиганство по мотивам религиозной ненависти, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Потерпевшими в деле выступают 13 имамов грозненских мечетей. Сам Журавель вину признал частично.