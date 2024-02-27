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Суд в Грозном приговорил Журавеля к 3,5 года колонии за сожжение Корана

ГРОЗНЫЙ, 27 февраля. /ТАСС/. Висаитовский районный суд Грозного приговорил к 3,5 года колонии общего режима Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжения Корана у мечети в Волгограде по указанию украинских спецслужб, об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала заседания.
Источник: РИА "Новости"

«Путем частичного сложения наказания окончательно назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — огласил решение судья Руслан Дандаев.

Ранее в ходе прений сторон прокурор просил суд приговорить Журавеля к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за сожжение Корана на фоне мечети. Во время допроса он признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело передали для расследования в следственное управление СК РФ по Чеченской Республике. Позже его доставили в СИЗО Грозного.

Он обвинялся по двум статьям УК РФ: оскорбление чувств верующих, совершенное в местах, предназначенных для богослужений и проведения религиозных обрядов, и хулиганство по мотивам религиозной ненависти, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Потерпевшими в деле выступают 13 имамов грозненских мечетей. Сам Журавель вину признал частично.

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