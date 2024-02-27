Узбекистана не коснется российский запрет на экспорт бензина

Как сообщает РБК, премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил запрет экспорта бензина на полгода — начиная с 1 марта 2024 года.
Временный запрет на экспорт не касается согласованных объемов поставок в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.
В правительстве России запрет на экспорт бензина связывают с тем, что на внутреннем рынке скоро наступит сезон повышенного спроса на топливо, который связан с периодом весенних полевых работ, плановыми ремонтами на НПЗ, а также летними отпусками.
Биржевые цены на бензин Аи-92 и Аи-95, а также летнее дизельное топливо с начала года в России выросли на 8−23%, при этом в оптовом звене темпы роста цен на бензин были ниже — 1,6−6%, а дизель дешевел.
Напомним, вчера мы писали о повышении стоимости бензина АИ-80 на столичных заправках.