Глава Башкирии дал поручение по сабантуям и встречам с соотечественниками

Глава Башкирии сказал, что после выборов хотел бы встретиться со всеми представителями Башкирии в регионах, участниками национально-культурных автономий, послушать, какие у них нужды и вопросы есть. Также он поручил министру культуры РБ Амине Шафиковой постоянно обеспечить соотечественников за пределами республики учебниками и методическими материалами.