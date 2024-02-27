Глава Башкирии дал поручение по сабантуям и встречам с соотечественниками

— Мы более-менее упорядочили работу с соотечественниками. 2024 год для нас важный. Базовые регионы — это Москва, Свердловская и Челябинская области, Пермский край — нам с Андреем Геннадиевичем (Назаровым) надо принять участие в сабантуях, приехать, своими глазами посмотреть, — сказал Радий Хабиров.
Глава Башкирии сказал, что после выборов хотел бы встретиться со всеми представителями Башкирии в регионах, участниками национально-культурных автономий, послушать, какие у них нужды и вопросы есть. Также он поручил министру культуры РБ Амине Шафиковой постоянно обеспечить соотечественников за пределами республики учебниками и методическими материалами.