Охранный ордер и запреты на насилие в семьях и школах. Депутаты приняли в первом чтении проект закона о защите детей

Кроме того, проект определяет участие родителей и их обязанности в защите детей от насилия. В частности, предполагается, что они должны беречь жизнь и здоровье детей, заботиться о них и защищать от информации, оказывающей вредное воздействие. Запрещается физическое наказание детей в процессе их воспитания.