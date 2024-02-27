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Охранный ордер и запреты на насилие в семьях и школах. Депутаты приняли в первом чтении проект закона о защите детей

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса обсудили и приняли в первом чтении проект закона о защите детей. Он предлагает расширить количество определений форм насилия, ввести охранный ордер и запрет на любые формы насилия в образовательных учреждениях, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

На сегодняшнем заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса обсуждался проект закона в сфере защиты детей от всех форм насилия.

В частности, планируется увеличить количество форм насилия в отношении детей с трех (физическое, сексуальное, психическое) до шести, добавив к перечню пренебрежение, эксплуатацию, издевательства.

Законопроект также предлагает выдавать детям, жертвам насилия, охранный ордер.

Документом строго запрещено применять любые формы насилия в отношении детей в образовательных учреждениях, включая телесные наказания и другие жестокие действия в качестве меры дисциплинарного наказания, а также дискриминационное обращение, унижающее их достоинство.

Кроме того, проект определяет участие родителей и их обязанности в защите детей от насилия. В частности, предполагается, что они должны беречь жизнь и здоровье детей, заботиться о них и защищать от информации, оказывающей вредное воздействие. Запрещается физическое наказание детей в процессе их воспитания.

В нем четко определены категории детей, подвергающихся риску насилия — сироты, беспризорные, дети с умственными отклонениями, дети, занимающиеся проституцией или попрошайничеством. Предполагается отслеживать их и при необходимости принимать индивидуальные меры по предотвращению насилия в отношении них.

Проект также определяет права детей, пострадавших от насилия, а также общие и индивидуальные меры по их защите от насилия. Обращения жертв, сообщения физических или юридических лиц, средств массовой информации, обращения через Интернет, в том числе социальные сети являются основанием для применения индивидуальных мер по защите детей от насилия.

Депутаты приняли законопроект в первом чтении.

Напомним, что тему защиты женщин и детей затронул Шавкат Мирзиёев на совещании по развитию социальной сферы.

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