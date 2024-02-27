Охранный ордер и запреты на насилие в семьях и школах. Депутаты приняли в первом чтении проект закона о защите детей

На сегодняшнем заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса обсуждался проект закона в сфере защиты детей от всех форм насилия.
В частности, планируется увеличить количество форм насилия в отношении детей с трех (физическое, сексуальное, психическое) до шести, добавив к перечню пренебрежение, эксплуатацию, издевательства.
Законопроект также предлагает выдавать детям, жертвам насилия, охранный ордер.
Документом строго запрещено применять любые формы насилия в отношении детей в образовательных учреждениях, включая телесные наказания и другие жестокие действия в качестве меры дисциплинарного наказания, а также дискриминационное обращение, унижающее их достоинство.
Кроме того, проект определяет участие родителей и их обязанности в защите детей от насилия. В частности, предполагается, что они должны беречь жизнь и здоровье детей, заботиться о них и защищать от информации, оказывающей вредное воздействие. Запрещается физическое наказание детей в процессе их воспитания.
В нем четко определены категории детей, подвергающихся риску насилия — сироты, беспризорные, дети с умственными отклонениями, дети, занимающиеся проституцией или попрошайничеством. Предполагается отслеживать их и при необходимости принимать индивидуальные меры по предотвращению насилия в отношении них.
Проект также определяет права детей, пострадавших от насилия, а также общие и индивидуальные меры по их защите от насилия. Обращения жертв, сообщения физических или юридических лиц, средств массовой информации, обращения через Интернет, в том числе социальные сети являются основанием для применения индивидуальных мер по защите детей от насилия.
Депутаты приняли законопроект в первом чтении.
Напомним, что тему защиты женщин и детей затронул Шавкат Мирзиёев на совещании по развитию социальной сферы.