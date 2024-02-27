Молдавия не видит угроз в связи с созывом депутатов всех уровней в Приднестровье

На прошлой неделе Верховный совет (однопалатный парламент) Приднестровья по предложению президента Вадима Красносельского назначил на 28 февраля съезд депутатов всех уровней. Лидер Приднестровья выразил обеспокоенность ухудшением социально-экономической ситуации в Приднестровье и нарушением прав его жителей. Ранее такие собрания созывались только по значимым вопросам. В 1990 году съезд провозгласил Приднестровскую Молдавскую Республику, а в 2006 году принял решение о проведении референдума, на котором большинство высказалось за независимость и сближение с Россией.