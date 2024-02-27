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Премьер Франции вслед за Макроном не исключил отправку западных войск на Украину

ПАРИЖ, 27 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за президентом страны Эмманюэлем Макроном заявил, что отправку войск западных стран на Украину исключать нельзя.
Источник: AFP 2023

«Как напомнил президент республики, ничего нельзя исключать в войне, которая разворачивается в центре Европы», — отметил Атталь в эфире радиостанции RTL. По словам главы правительства, Франция не может смириться с «перспективой, что в какой-то момент Россия одержит победу».

Ранее Макрон на пресс-конференции после встречи в Париже, посвященной помощи Киеву, заявил, что возможность отправки войск западных стран обсуждалась, но консенсус по этому вопросу не был достигнут. При этом он отметил, что с течением времени «ничего исключать нельзя».