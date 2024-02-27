Премьер Франции вслед за Макроном не исключил отправку западных войск на Украину

Ранее Макрон на пресс-конференции после встречи в Париже, посвященной помощи Киеву, заявил, что возможность отправки войск западных стран обсуждалась, но консенсус по этому вопросу не был достигнут. При этом он отметил, что с течением времени «ничего исключать нельзя».