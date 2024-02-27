«Талибан» пригласили в Казахстан на Международный форум

«Посол Казахстана в Кабуле Алимхан Есенгелдиев от имени помощника президента по международным вопросам Ержана Казыхана передал приглашение и.о. главе министерства торговли “Талибана”* Нуреддину Азизи», — подтвердили информацию в пресс-службе министерства иностранных дел Казахстана.
Нуреддин Азизи приезжал в Астану в 2023 году на двусторонние переговоры по торговым вопросам.
Напомним, в декабре в декабре 2023 года Казахстан исключил движение из списка запрещенных организаций.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.