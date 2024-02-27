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«Талибан» пригласили в Казахстан на Международный форум

Астана. 27 февраля. КазТАГ — Талибов пригласили на второй Международный форум Астана (AIF), передает корреспондент агентства.
Источник: ulysmedia.kz

«Посол Казахстана в Кабуле Алимхан Есенгелдиев от имени помощника президента по международным вопросам Ержана Казыхана передал приглашение и.о. главе министерства торговли “Талибана”* Нуреддину Азизи», — подтвердили информацию в пресс-службе министерства иностранных дел Казахстана.

Нуреддин Азизи приезжал в Астану в 2023 году на двусторонние переговоры по торговым вопросам.

Напомним, в декабре в декабре 2023 года Казахстан исключил движение из списка запрещенных организаций.

13—14 июня в Астане под председательством президента Касым-Жомарта Токаева пройдет главная международная конференция региона — Международный форум Астана (AIF). Форум будет сфокусирован на четырех основных направлениях: внешняя политика и международная безопасность, международное развитие и устойчивость, энергетика и изменение климата, экономика и финансы.

* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.