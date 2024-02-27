«Талибан» пригласили в Казахстан на Международный форум

13—14 июня в Астане под председательством президента Касым-Жомарта Токаева пройдет главная международная конференция региона — Международный форум Астана (AIF). Форум будет сфокусирован на четырех основных направлениях: внешняя политика и международная безопасность, международное развитие и устойчивость, энергетика и изменение климата, экономика и финансы.