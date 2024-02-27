Мэр Перми Соснин пожаловался, что мало депутатов стало ездить с ним по районам

«На каждом заседании вижу, что есть необходимость большего общения моими с заместителями. Потому что многие вопросы можно точно решать за пределами пленарного заседания в рабочей обстановке, получив гораздо больше информации и ответов. Уважаемые депутаты, если у вас есть какие-то вопросы и предложения, то вы их всегда можете задать и мне, и моим замам, и руководителям профильных департаментов. Не стесняйтесь», — сказал Эдуард Соснин.