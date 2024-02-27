Мэр Перми Соснин пожаловался, что мало депутатов стало ездить с ним по районам

«Регулярно высылаю вам приглашения на наши выезды. Заметил, что если во время первых выездов много народных избранников присутствовало, то сейчас это максимум один депутат. Коллеги, если неинтересно, то скажите. Может, какой-то другой формат с вами предусмотрим», — отметил глава Перми.
Эдуард Соснин добавил, что считает такие выезды интересными и полезными для депутатов.
«Поэтому призываю активно участвовать в наших поездках по районам», — обратился к думцам Соснин.
Кроме того, он призвал депутатов больше и чаще общаться с ним, а также вице-мэрами и начальниками департаментов.
«На каждом заседании вижу, что есть необходимость большего общения моими с заместителями. Потому что многие вопросы можно точно решать за пределами пленарного заседания в рабочей обстановке, получив гораздо больше информации и ответов. Уважаемые депутаты, если у вас есть какие-то вопросы и предложения, то вы их всегда можете задать и мне, и моим замам, и руководителям профильных департаментов. Не стесняйтесь», — сказал Эдуард Соснин.
Отметим, что на сегодняшнем пленарном заседании депутаты приняли ряд важных решений. В частности, они утвердили предельные размеры земельных участков, которые бесплатно будут выдавать ветеранам СВО. «ФедералПресс» подробно писал об этом: советуем прочитать материал «Бесплатные земли участникам СВО: какая площадь, кому и где будут выдавать в Перми».