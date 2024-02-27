Новым начальником ОГИБДД Екатеринбурга назначен Роман Ярыш. Его представили личному составу. Об этом сообщает УМВД города.
Роман Ярыш начал работу в органах внутренних дел в 2002 году. Свою работу он начал с помощника командира отдельной роты ГИБДД УВД Верх-Исетского района. С 2013 по 2017 год являлся командиром полка УВО по Екатеринбургу.
Затем он вернулся в ГИБДД, на должность командира городского полка дорожно-патрульной службы. В феврале 2020 года его перевели в Первоуральск, где он служил до настоящего времени, — рассказали в УМВД.
Ранее, в августе 2023 года, назначен новый руководитель Свердловской железной дороги. Им стал Павел Васильевич Бурцев.