Лавров указал на провал попыток Запада изолировать и отменить Россию

«Деструктивная линия западных элит на изоляцию России, в том числе в глобальном информационном и культурном пространстве, в целом линия на отмену всего того, что так или иначе связано с нашей страной, потерпела полный крах», — отметил Лавров.
Министр подчеркнул, что мировая общественность искренне заинтересована в непредвзятых, всесторонних и честных оценках причин сложившейся геополитической напряженности и считает неприемлемыми потоки дезинформации и лжи, которые штампует большинство подконтрольных коллективному Западу медиа.
«Сегодня всем здравомыслящим людям очевидно, что попытки западных столиц запретить развитие сотрудничества с Россией никого не останавливают, кроме их инициаторов», — заметил глава российского МИДа.
Лавров поблагодарил участников конгресса Международного движения русофилов за подвижнические усилия по доведению достоверной информации о российской внутренней и внешней политике. Глава МИДа подчеркнул, что Россия продолжит развиваться как дружелюбная, открытая миру страна и будет проводить независимый, прагматичный, миролюбивый курс.
Ранее в этот день президент России Владимир Путин в письменном приветствии по случаю открытия конгресса отметил, что движение русофилов вносит весомый вклад в противодействие попыткам Запада добиться международной изоляции России. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что деятельность русофилов способствует сохранению традиций дружбы и взаимного уважения, связывающих россиян с другими народами. Обращение к членам конгресса зачитал глава российского МИДа.
26 и 27 февраля 2024 года в Москве проходит второй конгресс Международного движения русофилов и Форум по многополярности, где соберутся около 350 представителей из 130 стран мира — Азии, Европы, Африки, Латинской и Северной Америки.