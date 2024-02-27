Послание Путина Федеральному собранию покажут в кинотеатрах

Церемонию оглашения послания в прямом эфире покажут в 14:00 по местному времени (12:00 по московскому времени — прим. «ВМ»). Уточняется, что проход на трансляцию будет возможен только при наличии свободных мест. Забронировать место можно предварительно на сайте.