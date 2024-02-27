В Самаре обсудили с родителями выпускников школ предстоящие экзамены

Губернатор Самарской области, Дмитрий Азаров провел областное родительское собрание, в котором приняли участие более 55 тысяч человек благодаря видеосвязи. Главной темой обсуждения стала подготовка выпускников школ к итоговым экзаменам. В этом году более 34,8 тысячи выпускников девятых классов и 11,7 тысячи одиннадцатых сдадут экзамены.
В рамках собрания обсудили результаты и приоритетные направления работы. По результатам 2023 года Самарская область вошла в пятерку лучших регионов по качеству образования в стране. Нацпроект «Образование», программа модернизации школьного образования и инициативы «Профессионалитет» и «Школа Минпросвещения» определили динамичное развитие отрасли. Создаваемый международный межвузовский кампус будет дополнительным мощным ресурсом в регионе.
Дмитрий Азаров сообщил, обращая внимание на дошкольное образование, что регион обеспечен необходимым количеством мест в детских садах. Глава региона также рассказал о планах создания дополнительных дошкольных мест в Октябрьском районе Самары и микрорайоне «Калина» в Тольятти.
Кроме того, в Самарской области реализуется специальная программа, направленная на антитеррористическую защищенность образовательных учреждений. Губернатор выразил благодарность школьным коллективам за вклад в воспитание детей.
— Я вам искренне благодарен, а чтобы благодарность не осталась только на словах, мной принято решение о выплате премий за достижения по итогам года. Премия рассчитана в размере 10 тысяч рублей педагогическим и административным работникам, а также 5 тысяч рублей — обслуживающему персоналу.
Губернатор также подчеркнул, что воспитание патриотизма, гражданственности и сохранение традиционных семейных ценностей являются ключевыми задачами воспитательной работы. Развитие образования остается приоритетом социально-экономической политики региона.