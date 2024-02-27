В Самаре обсудили с родителями выпускников школ предстоящие экзамены

— Я вам искренне благодарен, а чтобы благодарность не осталась только на словах, мной принято решение о выплате премий за достижения по итогам года. Премия рассчитана в размере 10 тысяч рублей педагогическим и административным работникам, а также 5 тысяч рублей — обслуживающему персоналу.